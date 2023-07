États-Unis: 2 morts et 28 blessés dans une fusillade à Baltimore

Le sang a encore coulé aux États-Unis, où une fusillade a eu lieu à Baltimore, dans l’État du Maryland. D’après la police locale, l’attaque, qui a causé la mort de deux personnes et fait 28 blessés, s’est déroulée dans le bloc 800 de Gretna Court, dans le quartier Brooklyn Homes, au sud de Baltimore. Des centaines de personnes s’y étaient réunies à l’occasion d’un événement appelé Brooklyn Day, a rapporté la chaîne WBFF-TV.

Des témoins disent avoir entendu entre 20 et 30 coups de feu. L’auteur de la fusillade n’est pour le moment pas connu.

«C’est un acte imprudent et lâche qui s’est produit ici et qui a bouleversé de nombreuses vies et coûté la vie à deux personnes», a déclaré le maire de la ville, Brandon Scott.