Le DJ Diplo pleure sa maman qui vient de mourir

Diplo vient de perdre sa maman ainsi qu’il l’a annoncé sur Instagram jeudi 24 août 2023. On ignore de quoi la mère du célèbre DJ et producteur américain de 44 ans est décédée. Dans tous les cas, celui qu’on a vu faire du surf en Valais lui a rendu hommage via un long texte publié sur Instagram en légende de plusieurs photos de lui avec sa génitrice.

«Elle était mon premier amour, la première femme de ma vie. Même en tant qu’adulte, c’est un coup de poing de perdre sa mère. Quand tu grandis et que tu quittes la maison, tu sais que ta mère sera toujours là pour toi même si tu ne l’appelles jamais. Tu sais au fond de toi qu’elle te protégeait», a commencé Diplo. Il a ajouté que sa maman «adorait» ce qu’il faisait «même si elle ne comprenait pas tout»: «Elle m’a donné toute la confiance du monde et m’a soutenu de toute son énergie. Quand je n’étais encore personne, elle était sur mon Myspace pour faire ma promo sous le nom de Djmom1.» Selon lui, dans les yeux de sa mère, il ne pouvait jamais rien faire de mal. Elle lui disait encore très souvent à quel point elle le trouvait beau. «Elle aimait aussi mes bébés (ndlr: Diplo est le papa de trois enfants). Elle était si fière des petits hommes qu’ils sont en train de devenir.» Dans ce même texte, on apprend aussi que le leader de Major Lazer a perdu sa soeur, Amy, en juillet 2023: «Je pense qu’elle a réuni notre famille plus que jamais. Ma mère souffrait beaucoup dans son âme. Son corps menait un combat qu’il n’allait pas gagner.» Il a précisé que son papa a tenu la main de Barbara Jean «jusqu’à son dernier souffle».

Et de conclure: «Tu me manques. Tu étais la lumière la plus brillante de ma vie. Je viens de pleurer dix minutes dans les toilettes de l'aéroport Charles de Gaulle (ndlr: à Paris). Mes excuses au concierge.»