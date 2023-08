Doja Cat est soulagée d’avoir perdu des milliers de fans 

«Voir toutes ces personnes arrêter de me suivre me donne l’impression d’avoir vaincu une grosse bête qui me tirait vers le bas depuis très longtemps. C’est comme si, maintenant, je pouvais me reconnecter avec des gens qui comptent vraiment et qui m’aiment pour qui je suis et non pour ce que j’étais», a écrit l’Américaine de 27 ans, en story Instagram, le 16 août 2023. Elle a ajouté qu’elle se sentait désormais «libérée». Hasard du calendrier, il a été annoncé le même jour que Doja Cat faisait la couverture de l’édition de septembre de «Harper’s Bazaar». Dans une interview accordée au magazine avant ses sorties assassines, elle explique vouer une grande admiration à ses fans: «J’aime que les gens prennent la parole pour défendre quelqu’un qui est victime d’intimidation ou de haters sur le web. Certains des moments les plus émouvants pour moi ont été ceux où mes fans ont pris ma défense.»