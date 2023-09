États-Unis: Elle abandonne son fils dans l’auto pour «rencontrer des requins»

Allison Daughtery sera jugée le 2 octobre. Bureau du shérif du comté de Lee

Les employés d’un restaurant de Bokeelia (Floride) ont assisté lundi à une étrange et inquiétante scène. Ils ont vu une femme arriver en voiture et s’arrêter près de la jetée. Elle a laissé le moteur de son véhicule et la climatisation tourner, a monté le son de la radio et a sauté à l’eau, laissant seul son fils de 2 ans. Sous le regard médusé des témoins, Allison Daughtery a passé de longues minutes à nager dans les environs.

Son petit manège a fini par inquiéter des pêcheurs, qui lui ont crié de faire attention à leurs hameçons et lui ont signalé que ces eaux étaient fréquentées par des squales. La baigneuse de 41 ans leur aurait alors rétorqué qu’elle cherchait justement à «se faire hameçonner» et qu’elle voulait «rencontrer des requins». Pendant ce temps, son petit garçon était sorti de son siège et rampait autour du véhicule, en couche-culotte. À l’arrivée de la police, Allison Daughtery s’est éloignée à la nage, avant d’être interceptée par un bateau de sauvetage.

«Quelque chose ne tournait juste pas rond»

Son fils était seul depuis 45 minutes quand elle a été ramenée sur la terre ferme. L’enfant a été accueilli dans le restaurant en attendant l’arrivée d’un membre de sa famille. «Il a été un petit garçon adorable, il s’est très bien comporté. Il a mangé et a regardé la télé sans comprendre ce qui s’était passé, tant mieux», raconte à NBC 2 Jenny Wray, une employée.

Selon elle, Allison et son enfant s’étaient déjà rendus à trois reprises dans cet établissement la semaine dernière. Et à chaque fois, le comportement de la quadragénaire avait intrigué le personnel. «Elle n’avait pas l’air ivre, elle n’avait pas l’air d’être sous l’emprise d’une drogue. Quelque chose ne tournait juste pas rond», conclut Jenny. La quadragénaire a été arrêtée et mise en examen pour négligence et sera jugée début octobre.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boîte e-mail, l’essentiel des infos de la journée.