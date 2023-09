Elon Musk est devenu papa pour la 11e fois

Elon Musk est un homme plein de secrets. En voici une nouvelle preuve. Le «New York Times» a pu consulter quelques pages d’une nouvelle biographie du patron de X signée de Walter Isaacson. On y apprend notamment que le natif d’Afrique du Sud est à nouveau devenu père. C’est son ex-chérie, l’artiste Grimes, qui a donné naissance à un garçon baptisé Techno Mechanicus. L’homme d’affaires, qui aurait empêché une attaque ukrainienne sur la flotte russe, avait déjà eu deux autres bébés avec la Canadienne. Leurs prénoms avaient fait jaser. Leur garçon né en 2020 s’appelle X Æ A-XXII et leur fille (dont on ignore la date de naissance exacte) Exa Dark Siderael.