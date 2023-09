États-Unis: En cavale, le meurtrier a survécu en mangeant des pastèques

Danelo Cavalcante a échappé pendant deux semaines à des centaines de policiers de Pennsylvanie, appuyés par le FBI et les US Marshals.

Danelo Cavalcante, un Brésilien de 34 ans, a réussi pendant deux semaines à échapper à des centaines de policiers de Pennsylvanie appuyés par le FBI et les US Marshals, chargés de la traque de fugitifs. Malgré les barrages routiers, les drones et les hélicoptères, Cavalcante est resté insaisissable en se déplaçant de nuit, s’abritant dans d’épais buissons et en enterrant ses excréments pour ne pas laisser de traces.

Il a été repéré mercredi matin par un avion doté d’une imagerie thermique puis rattrapé par un chien policier, un berger malinois de quatre ans, répondant au nom de Yoda, qui l’a mordu au crâne, ce qui lui a valu de saigner abondamment.

Fuir au Canada ou à Porto Rico

«Il a déclaré qu’il avait trouvé des pastèques dans une ferme, qu’il buvait l’eau d’un ruisseau et qu’il ne se déplaçait que la nuit», a déclaré mercredi soir sur NBC, l’US Marshal Robert Clark. «Son but ultime c’était de voler la voiture de quelqu’un (...) puis de se diriger vers le nord», avec comme destination finale «le Canada ou Porto Rico». «C’était son plan pour les prochaines 24 heures alors nous sommes tombés à point pour le localiser et l’arrêter».

Le fugitif plutôt menu avec son 1,52 m environ et ses 54 kg a réussi à prendre la tangente le 31 août de la prison du comté de Chester. Son évasion révélée par une vidéo d’une caméra de la prison diffusée par les autorités, était aussi spectaculaire que gênante pour les autorités pénitentiaire, policière et judiciaire. On voyait le prisonnier se cacher dans un renfoncement de la cour de promenade, puis grimper agilement, façon homme-araignée, le corps à l’horizontale entre deux murs, et disparaître sur le toit.

Condamné en août à la perpétuité pour avoir poignardé à mort en 2021 son ancienne petite amie sous les yeux de l’enfant de la victime, Cavalcante était considéré par les autorités comme extrêmement «dangereux». Il a été transféré dans une prison haute sécurité du conté de Montgomery, toujours en Pennsylvanie.