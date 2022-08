Nucléaire: Etats-Unis et Iran tentent à Vienne de résoudre leurs différends

Nucléaire : États-Unis et Iran tentent à Vienne de résoudre leurs différends

Téhéran et Washington doivent encore se mettre d’accord «sur l’ampleur des sanctions à lever et sur plusieurs questions nucléaires qui n’existaient pas en mars» du fait des avancées réalisées depuis par l’Iran, selon la même source.

«Attentes mesurées»

En ce premier jour, les rencontres bilatérales se sont succédé au Palais Cobourg, hôtel de luxe où se déroulent les pourparlers sous l’égide du coordinateur de l’Union européenne Enrique Mora. Il a reçu dans la matinée l’ambassadeur russe Mikhaïl Oulianov, puis le représentant chinois Wang Qun et enfin le négociateur en chef iranien Ali Bagheri. Ce dernier avait appelé mercredi les États-Unis à «saisir cette occasion (…) pour agir de manière responsable». Une rencontre séparée a également eu lieu entre Iraniens et Russes, traditionnellement proches dans les discussions. Selon le responsable de l’UE, les discussions devraient se poursuivre jusqu’au week-end. L’émissaire de Washington, Robert Malley, est également présent à Vienne.

Dans un message annonçant son voyage, il a tempéré d’emblée l’enthousiasme. «Nos attentes sont mesurées mais les États-Unis (…) sont prêts de bonne foi à tenter de trouver un accord», a-t-il écrit sur Twitter. Jeudi, le porte-parole pour les questions de sécurité de la Maison-Blanche, John Kirby, a estimé que «le temps semble de plus en plus compté». «Nous n’allons pas attendre éternellement que l’Iran accepte l’accord qui est sur la table», a-t-il dit lors d’un point presse, en «exhortant» Téhéran à accepter l’offre qui lui a été proposée.

L’obstacle des Gardiens levé

Après l’échec de pourparlers au Qatar fin juin entre Américains et Iraniens, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a soumis le 26 juillet un projet de compromis et a appelé les parties à l’accepter pour éviter une «dangereuse crise». Téhéran tout comme Washington ont intérêt à maintenir en vie la voie diplomatique faute de meilleures options, notent les experts.

«Devant l’éventail de défis intérieurs et internationaux, les États-Unis ne veulent surtout pas d’une crise nucléaire avec l’Iran susceptible de dégénérer en un conflit régional plus large», souligne Suzanne DiMaggio, chercheuse au Carnegie Endowment for International Peace. La République islamique, de son côté, aspire toujours à la levée des sanctions qui asphyxient son économie. Parmi les obstacles levés, la demande par Téhéran d’un retrait des Gardiens de la révolution, l’armée idéologique de la République islamique, de la liste noire américaine des organisations terroristes «n’est plus à l’ordre du jour», a indiqué le responsable européen. «Cette question sera discutée plus tard», dans un autre cadre.