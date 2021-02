Météo : États-Unis: forte tempête de neige attendue au Nord-Est

Une importante tempête devait couvrir de neige dimanche nombre de villes sur la côte Est des États-Unis après avoir touché la capitale Washington.

Un avis de tempête hivernale a été émis par le service météorologique national (NWS) pour le nord-est des États-Unis, sur un territoire allant de la Virginie jusqu’au Maine. Au sud de New York, dans le New Jersey et sur une partie du Connecticut la couche de neige pourrait atteindre entre 45 et 60 centimètres, selon le NWS.