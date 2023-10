Google échappe à une amende de 32,5 millions de dollars

Google a obtenu gain de cause dans la bataille judiciaire qui l’opposait à Sonos qui l’accuse d’avoir violé ses brevets liés à l’audio multi-room. Le juge fédéral de Californie William Alsup a récemment annulé une décision antérieure qui avait condamné le géant du web, en mai, à verser une amende de 32,5 millions de dollars à l’entreprise américaine Sonos, rapporte Reuters. Le juge de district a expliqué que les brevets en question semblaient découler d’une demande provisoire de 2006. Or, la société n’a apparemment pas déposé les demandes de brevets avant 2019 et n’a pas intégré la technologie dans ses propres produits avant 2020. C’est bien après que Google, en 2014, avait présenté à Sonos un projet d’utilisation de la technologie audio multi-room tout en cherchant à mettre en place une collaboration.