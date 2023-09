Gros tacle de Maren Morris envers le monde de la musique country

C’est principalement le manque de diversité dans la musique country, et les remarques misogynes, racistes, homophobes et transphobes qu’elle y a entendues, qui ont poussé Maren Morris à prendre la décision d’aller voir ailleurs. «Après les années Trump, les préjugés des gens ont été pleinement dévoilés. Cela a montré qui étaient vraiment certaines personnes et qu’elles étaient fières d’être racistes, homophobes, misogynes et transphobes. Toutes ces choses étaient saluées et cela correspondait étrangement à cette branche hypermasculine qu’est la musique country», a confié la chanteuse, passée par de nombreux télécrochets.