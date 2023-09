Etats-Unis: Hunter Biden va plaider non coupable de détention illégale d’arme

Joe Biden et son fils Hunter Biden, après une messe en Caroline du Sud, le 13 août 2022.

Le fils du président américain Joe Biden, Hunter, va plaider non coupable de détention illégale d’arme, a indiqué son avocat dans un document rendu public mardi. Hunter Biden, 53 ans, est accusé d’avoir menti en remplissant des formulaires pour l’acquisition d’une arme à feu en 2018, dans lesquels il niait l’addiction qu’il a reconnue par la suite.

Son avocat, Abbe David Lowell, demande dans un courrier adressé au juge, Christopher Burke, de permettre à son client, résident de Californie (ouest), d’effectuer sa première comparution non pas dans le Delaware où se trouve le tribunal, mais en distanciel. «M. Biden plaidera non coupable et il n’y a aucune raison qu’il ne puisse pas prononcer ces deux mots par visioconférence», assure son conseil.