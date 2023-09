Ice Spice tente de faire des oeufs brouillés: gros fail

Si l’Américaine de 23 ans a bien commencé en cassant deux œufs dans un bol, les choses se sont rapidement gâtées. Visiblement peu au fait de la recette, elle a décidé d’ajouter des oignons hachés, des tomates coupées, des feuilles d’épinards et de l’eau avant de verser la préparation dans une poêle chaude et de légèrement remuer. Cerise sur le gâteau, Ice Spice a complété le tout avec du fromage râpé et un peu de poivre.