États-Unis: il simule sa propre mort et se trahit instantanément

Melvin Emde pensait-il vraiment que son stratagème allait fonctionner? La question mérite d’être posée, tant le plan de cet Américain de 41 ans pour échapper à la justice était foireux. Le 7 août dernier, la police de l’État de Louisiane a reçu un appel du fils de Melvin Emde. Le jeune homme a annoncé aux autorités que son père était tombé dans l’eau en faisant du kayak et qu’il s’était noyé dans le fleuve Mississippi, près de Hahnville, raconte le Daily Beast .

Or, le jour même, le quadragénaire était censé se présenter au tribunal en Caroline du Nord. Il devait en effet être jugé pour attentat à la pudeur sur un enfant et de détournement de mineur. Autant dire que cette étrange coïncidence a rapidement mis la puce à l’oreille des forces de l’ordre. «Nous avons immédiatement soupçonné qu’il s’agissait d’une fausse noyade et d’un faux décès afin qu’Emde puisse échapper aux poursuites engagées (…), explique dans un communiqué Greg Champagne, shérif du Parish de Saint Charles (Louisiane).