Etats-Unis: Inculpations après la mort d’un bébé intoxiqué au fentanyl

Une gérante de crèche de New York et son complice présumé sont poursuivis pour trafic de stupéfiants ayant abouti à l’empoisonnement de quatre enfants en bas âge, dont un est décédé, du fentanyl étant stocké dans l’établissement, a annoncé mardi le ministère américain de la Justice.

Quatre enfants intoxiqués

La veille, les services d’urgence étaient intervenus dans la crèche à la suite d’un appel de Grei Mendez et y ont trouvé quatre enfants de moins de trois ans intoxiqués, dont l’un, âgé d’un an, est décédé, selon la même source. Les deux prévenus, ainsi que d’autres personnes, étaient impliqués depuis au moins juillet dans le trafic de fentanyl, y compris dans la crèche où «ils en entreposaient d’importantes quantités».

«Au lieu de veiller au bien-être de ces enfants, Grei Mendez et ses complices les ont mis en danger immédiat, se livrant à un trafic de stupéfiants et entreposant du fentanyl mortel dans l’espace même où les enfants mangeaient, dormaient et jouaient», s’est indigné le procureur fédéral du district Sud de New York, Damian Williams, cité dans le communiqué.