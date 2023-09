États-Unis - Iran: Fonds dégelés avant un échange de prisonniers

Des fonds iraniens gelés, d’un montant de six milliards de dollars, ont été transférés via le Qatar, ouvrant la voie à un échange de prisonniers entre Washington et Téhéran, a indiqué, lundi, une source proche du dossier, qui a requis l’anonymat. «Un avion du Qatar se trouve déjà en Iran pour évacuer vers Doha cinq citoyens américains, qui étaient détenus dans ce pays, et deux de leurs proches. Les Iraniens et les Américains ont été notifiés du transfert, depuis la Suisse, vers des comptes bancaires au Qatar de l’intégralité des six milliards de dollars.»