Etats-Unis: Joe Biden appelle à «lutter contre le mal»

Le président américain Joe Biden s’adresse à la nation au sujet du conflit entre Israël et Gaza et de l’invasion russe de l’Ukraine depuis la Maison-Blanche à Washington, DC, le 19 octobre 2023.

«Le Hamas et Poutine représentent des menaces différentes, mais ils ont ceci en commun: ils veulent tous deux anéantir une démocratie voisine», a ajouté le démocrate de 80 ans, qui vient de revenir de Tel-Aviv où il a assuré au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que les États-Unis se tenaient aux côtés de son pays.

C’est pourquoi il va demander dès vendredi au Congrès de financer «en urgence» une aide à Israël et à l’Ukraine, «nos partenaires essentiels».

Avec cette adresse à la nation, la deuxième seulement qu’il prononce depuis le célèbre «Resolute desk», Joe Biden, candidat à sa réélection, veut convaincre ses opposants de la droite dure mais aussi les électeurs lassés du conflit en Ukraine de la nécessité d’une énorme enveloppe à Kiev et Israël.

Congrès paralysé

Les démocrates détiennent le Sénat, quand les conservateurs contrôlent depuis le début d’année la Chambre des représentants. Or la frange la plus à droite du parti républicain a non seulement destitué le chef de la chambre basse, mais échoue jusqu’ici à imposer l’un des siens dans le fauteuil de «speaker». L’institution s’embourbe donc dans la crise, incapable pour l’instant d’adopter le moindre projet de loi.