Etats-Unis: Joe Biden assure Israël de son appui face au «mal à l’état pur»

«Il y a dans l’existence des moments (…) où le mal à l’état pur frappe le monde. Le peuple d’Israël vient de vivre l’un de ces moments, par les mains couvertes de sang de l’organisation terroriste Hamas, un groupe dont l’objectif affiché est de tuer des Juifs», a-t-il déclaré depuis la Maison-Blanche. D’une voix parfois vibrante de colère, le président américain a évoqué les «bébés tués» et les «familles entières massacrées» dans l’offensive massive et sans précédent lancée samedi par le groupe islamiste palestinien contre Israël.

«À cette heure, nous nous devons d’être absolument clairs. Nous nous tenons aux côtés d’Israël», a-t-il déclaré, en présence de la vice-présidente Kamala Harris et du chef de la diplomatie Antony Blinken, qui se rendra jeudi dans l’État hébreu en signe de «solidarité et de soutien». Au total, la guerre a déjà fait plus de 3000 morts de part et d’autre, civils, soldats israéliens et combattants palestiniens.