Etats-Unis: Joe Biden cherche à renouer avec l’Amérique rurale

Joe Biden, en campagne pour un second mandat, a promis mercredi de «restaurer la fierté» de l’Amérique rurale, tentant de renouer avec un électorat qui a majoritairement voté pour son rival Donald Trump en 2016 comme en 2020.

Le président américain est toutefois assuré, sauf énorme surprise, d’être le candidat de son parti à la présidentielle de novembre 2024. Il a choisi de visiter une ferme familiale, qui exploite des champs de maïs et de soja, en plus d’accueillir un élevage porcin.

Cinq milliards

La Maison-Blanche promet cinq milliards de dollars (4,5 milliards de francs) d’investissements au bénéfice des campagnes américaines, provenant de plusieurs grands programmes économiques que Joe Biden a fait adopter – en particulier une loi de rénovation des infrastructures et un gigantesque plan de transition énergétique.

Par exemple, 1,7 milliard de dollars doivent aller au développement d’exploitations agricoles innovantes et plus résilientes face au changement climatique, 1,1 milliard de financements seront débloqués pour des projets d’infrastructures, et 274 millions de dollars serviront à développer l’internet à haute vitesse en milieu rural.