Etats-Unis: Joe Manchin, un sénateur démocrate clé, ne se représentera pas

«J’ai pris l’une des décisions les plus difficiles de ma vie et décidé que je ne me représenterai pas au Sénat des États-Unis», a déclaré Joe Manchin dans un communiqué. Avec son positionnement à la droite du Parti démocrate, il était à même de maintenir son siège dans un État minier et traditionnellement républicain. Son retrait pour 2024 rend plus probable l’élection d’un républicain à sa place, menaçant plus encore la très fine majorité démocrate à la chambre haute.