Jon Bon Jovi ne chantera pas au mariage de Millie Bobby Brown

Si les invités au mariage de Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi s’attendent à un miniconcert de la star du rock Jon Bon Jovi, le père du futur marié, ils risquent d’être déçus. L’actrice de 19 ans a déclaré que son futur beau-père ne monterait pas sur scène le jour où elle dirait «oui» à celui qu’elle a tout de suite considéré comme l’élu .

«Je crois qu’il a besoin d’une pause, il ne s’arrête jamais! Il est tout le temps en train de jouer au tennis ou de donner des leçons de chant. Je crois qu’il a besoin d’une pause et peut-être qu’elle durera trois heures», a confié la star de «Stranger Things» dans le talk-show «Today with Hoda et Jenna». Cependant, Millie Bobby Brown a conscience que Jon Bon Jovi ne sera peut-être pas capable d’être seulement le père du marié.