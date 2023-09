Kim Kardashian est méconnaissable en Une de CR Fashion Book

En 2013, Kim Kardashian, alors enceinte de North, avait accepté d’être prise en photo par Karl Lagerfeld pour faire la couverture du premier numéro de «CR Fashion Book» . Dix ans plus tard, l’Américaine de 42 ans est à nouveau en Une du magazine et elle est méconnaissable.

Sur les clichés, partagés sur Instagram, Kim apparaît avec les cheveux très courts et des lunettes. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’on est très loin du look auquel la star de téléréalité qui joue dans la saison 12 d’«American Horror Story» nous avait habitués.