Etats-Unis: La Californie recense les dégâts après la tempête Hilary

Getty Images via AFP

Autoroutes submergées d’eau, lignes électriques et arbres abattus, quartiers recouverts de boue: la tempête tropicale Hilary a fait d’importants dégâts en Californie, où les autorités pensent lundi avoir évité le pire après son passage.

À Oak Glen, un petit village à flanc de montagnes, situé à mi-chemin entre Los Angeles et Palm Springs, le déluge a provoqué une vaste coulée de boue qui a envahi les rues, a constaté un photojournaliste de l’AFP. De la gadoue jusqu’aux genoux, Brooke Horspool a passé sa matinée à déblayer pour venir en aide à ses voisins, dont le garage a été détruit et qui sont encore coincés chez eux. «Ils ne peuvent pas sortir: s’ils ouvrent la porte, la boue s’engouffre dans la maison», a expliqué ce comptable, qui a passé sa vie entière dans le coin. À 49 ans, il a assisté à la «pire inondation» qu’il ait jamais vue.

Palm Springs, coupée du monde

Les métropoles de Los Angeles et de San Diego, les plus peuplées de la zone touchée, ne recensent aucun mort lié à la tempête, selon les conférences de presse données lundi par les autorités. Elles continuent toutefois d’appeler à la prudence. Par précaution, le district scolaire de Los Angeles, le deuxième plus grand des États-Unis, a choisi de fermer ses écoles lundi.