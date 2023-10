La révélation hip-hop Sexyy Red publie une sextape sur Instagram

On rappellera que Sexyy Red vit une année 2023 complètement folle. Depuis qu’elle a explosé avec le single «Pound Town» sur TikTok, en janvier, elle est montée sur scène avec Travis Scott, a collaboré avec Nicki Minaj, Moneybagg Yo ou encore Latto et a été aperçue très proche de Drake. La sortie de sa deuxième mixtape, «Hood Hottest Princess», en juin, lui a valu d’être sélectionnée par «Billboard» comme l’une des plus grandes artistes de l’été et d’être nominée parmi les Meilleures révélations aux BET Hip Hop Awards 2023, qui seront diffusés le 10 octobre 2023.