Etats-Unis: l’agresseur du mari de Nancy Pelosi reconnu coupable

Empoisonné par la désinformation

À l’époque présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi était le troisième personnage de l’État américain et était régulièrement la cible de théories complotistes alimentées par l’extrême droite. Le procès a montré comment David DePape, un charpentier canadien en situation illégale et assez solitaire, baignait dans un univers empoisonné par la désinformation avant de passer à l’acte. Il a «délibérément ciblé» Nancy Pelosi «en raison de son travail, de son rôle dans notre système politique», a estimé la procureure Helen Gilbert.

Un plan plus vaste

Mais séquestrer Nancy Pelosi n’était que la première étape d’un plan plus vaste, a reconnu le prévenu face au tribunal. Son projet nébuleux comportait d’autres cibles, incluant notamment le gouverneur de Californie Gavin Newsom, le fils du président Hunter Biden et l’acteur Tom Hanks. Sa défense s’est attachée à dépeindre un homme consumé par ce qu’il pensait être une croisade anti-corruption. Une ligne qui a amené David DePape à plaider non coupable.

Sans contester l’agression, ses avocats soutenaient qu’il était avant tout mû par ses croyances complotistes, et qu’il ne visait pas spécifiquement Nancy Pelosi en sa qualité de responsable fédérale – un facteur essentiel selon l’accusation pour comprendre à la fois l’agression et le projet d’enlèvement.

«Cela a été tellement traumatisant»

Pendant l’intrusion de David DePape, Paul Pelosi avait réussi à alerter la police, qui est intervenue in extremis. L’agression a été filmée par la caméra piéton des agents. Des images que l’octogénaire, qui a été hospitalisé pendant près d’une semaine et a dû être opéré, se refuse toujours à voir plus d’un an après les faits. «Cela a été tellement traumatisant. J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas revivre cela», a-t-il raconté aux jurés.