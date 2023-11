L’agresseur du mari de Nancy Pelosi risque la perpétuité

Dans cette image fournie par le département de la police de San Francisco, on distingue David DePape (à gauche) en train d’agresser Paul Pelosi, le mari de l’ex-cheffe démocrate Nancy Pilosi.

Le procès de l’agresseur du mari de l’ex-cheffe démocrate Nancy Pelosi s’est terminé mercredi sur une plaidoirie d’équilibriste de sa défense. Cette dernière tente de convaincre que David DePape était mû par des théories complotistes et ne souhaitait pas s’en prendre directement à un symbole de l’État américain.

Les jurés du tribunal fédéral de San Francisco doivent maintenant délibérer pour décider du sort de cet homme de 43 ans, poursuivi pour agression d’un membre de la famille d’une responsable fédérale, et également tentative de kidnapping de Mme Pelosi. Des chefs d’accusation qui pourraient lui valoir jusqu’à la perpétuité.

Crâne fracturé à coups de marteau

Equipé de corde, de gants et de ruban adhésif, il voulait initialement s’en prendre à sa femme Nancy Pelosi, qui était à l’époque le troisième personnage de l’État américain, en tant que présidente de la Chambre des représentants. Elle se trouvait alors à Washington. Il a avoué aux enquêteurs qu’il projetait de lui «briser les rotules» si elle n’avouait pas les «mensonges» du camp démocrate.

Ex-militant nudiste

Dans les mois précédant son passage à l’acte, cet ex-militant nudiste avait partagé de nombreuses théories complotistes sur les réseaux sociaux, affirmant par exemple que les élites américaines sont corrompues et s’adonnent à la pédocriminalité, ou que l’élection présidentielle de 2020 avait été volée à Donald Trump.

Englué dans le complotisme

En face, la défense de M. DePape a rétorqué que la fonction officielle de Mme Pelosi importait peu, car le prévenu était englué dans ses croyances complotistes, et projetait une croisade plus large contre la prétendue corruption des élites américaines. Son plan nébuleux comportait d’autres cibles, incluant notamment le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, le fils du président, Hunter Biden, et l’acteur Tom Hanks.