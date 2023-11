Etats-Unis: L’armée américaine innocente 110 soldats noirs condamnés en 1917

Les soldats, qui gardaient un camp militaire en cours de construction, avaient pris les armes le 23 août après des mois de discrimination raciale et d’agressions, et avaient pénétré dans la ville de Houston, où 19 personnes, majoritairement blanches, avaient été tuées lors d’affrontements.

L’armée avait par la suite condamné 110 soldats afro-américains pour ces violences et 19 d’entre eux avaient été exécutés, dans ce que l’armée a qualifié de plus grande exécution collective de soldats américains. «Après un réexamen approfondi, la commission a conclu que ces soldats avaient été traités à tort en raison de leur race et n’avaient pas bénéficié de procès équitables», a fait savoir dans un communiqué la secrétaire chargée de l’armée, Christine Wormuth.