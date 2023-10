Etats-Unis: Le chef de la diplomatie chinoise bientôt à Washington

La visite de Wang Yi à Washington, prévue de jeudi à samedi, intervient dans le sillage des multiples contacts ces derniers mois entre Américains et Chinois qui s’évertuent à «gérer de façon responsable» les tensions entre les deux grandes puissances rivales.

Le rapprochement sino-russe, la guerre en Ukraine et, surtout, celle entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas devraient s’imposer dans les discussions, au moment où la communauté internationale s’inquiète d’un embrasement du conflit. La Chine a vivement déploré à cet égard la décision des États-Unis de bloquer la semaine dernière une résolution de l’ONU qui appelait à une «pause humanitaire» entre le Hamas et Israël.