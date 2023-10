États-Unis: Le Congrès veut un speaker pour oublier le chaos

Pas de speaker, pas d’enveloppe pour l’Ukraine, envahie par la Russie, ni pour Israël, en guerre avec le Hamas. Pas non plus de vote sur le budget de l’État fédéral, qui expire dans une poignée de semaines. L’immense majorité des pouvoirs de cette institution ont été suspendus par la destitution surprise du speaker Kevin McCarthy, le 3 octobre, victime des divisions entre modérés et trumpistes du Parti républicain. Depuis, les conservateurs ne parviennent pas à s’entendre sur son successeur.