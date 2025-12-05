Un décorateur vole 10'000 dollars lors d'un mariage à Atlanta

Engagé pour organiser le mariage de deux Américains, un individu a passé la soirée à boire, puis s'est enfui avec la cagnotte des amoureux, estimée à 10'000 dollars.

Sherida et Paul McCallum essaient d'effacer ce mauvais souvenir de leurs mémoires. Instagram/YouTube

Ce qui devait être le plus beau jour de leur vie leur a finalement laissé un goût terriblement amer. Sherida et Paul McCallum se sont mariés en septembre 2024 à Atlanta (Géorgie). Ils avaient passé un peu moins d'une année à planifier fête, faisant appel à Kendarries Powell, un décorateur dont ils avaient entendu beaucoup de bien. «Quand on prépare un mariage, on s'en remet au bouche à oreille, on veut une personne de confiance», explique Sherida à «People».

L'ambiance de la fête a commencé à tourner au vinaigre quand des invités se sont mis à se plaindre du comportement du décorateur «Il était au bar et ne se comportait pas professionnellement. Il buvait de l'alcool», raconte Paul. Magnanime, le couple a renoncé à chasser l'individu. Le lendemain, les jeunes mariés se sont réveillés avec une méchante gueule de bois: la cagnotte de leur lune de miel, estimée à 10'000 dollars, avait disparu.

Les deux tourtereaux avaient en effet mis à disposition de leurs invités une petite boîte destinée à récolter leurs dons pour le voyage de noces. Elle s'était volatilisée. En visionnant les images de vidéosurveillance du bâtiment, Paul n'en a pas cru ses yeux. Les images montraient le décorateur de 32 ans se servant d'une nappe pour couvrir la boîte de dons et l’emporter avec lui. «J'en ai eu la chair de poule», témoigne le jeune marié. Les McCallum ont porté plainte et tenté de rencontrer Kendarries Powell au commissariat, mais celui-ci a refusé tout contact et s'est enfui.

«Terminer sur une note aussi négative, cela a brisé le cœur de tout le monde. Cette situation n’a pas seulement affecté mon mari et moi, mais a touché toute la famille», déplore Sherida. Le trentenaire a finalement été arrêté le 19 novembre 2024 et inculpé de vol. Il doit comparaître devant le tribunal le 2 mars 2026. Les McCallum, eux, sont finalement partis en lune de miel. «Nous voulons nous concentrer sur le bon souvenir de notre mariage. Nous ne voulons pas que cette histoire gâche tout le travail que nous avons accompli», concluent-ils.