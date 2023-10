Le directeur humilie une lycéenne après l’avoir vue danser

Une simple danse a bien failli compromettre la fin de scolarité d’une lycéenne de 17 ans. Le 30 septembre, les élèves du lycée de Walker (Louisiane) faisaient la fête à l’occasion du «Homecoming» (la rentrée). Engagé pour une soirée privée, un DJ a filmé Kaylee Timonet alors qu’elle dansait avec des copines et a publié les images sur les réseaux sociaux. Trois jours plus tard, l’adolescente était convoquée dans le bureau du directeur du lycée, outré par la vidéo en question.

Jason St. Pierre a fait passer un sale quart d’heure à l’adolescente: il lui a annoncé qu’il l’excluait du comité des élèves et qu’il la retirait de la liste des élèves pressentis pour l’obtention d’une bourse. Le directeur a reproché à la jeune fille de «ne pas vivre à la manière du Seigneur», explique AP. Il lui a montré des extraits photocopiés de la Bible contenant des passages surlignés et lui a demandé qui étaient ses amis et s’ils «suivaient le Seigneur». Une remise à l’ordre totalement injustifiée et scandaleuse, estime la mère de Kaylee, qui était présente à la fameuse soirée.