États-Unis: Le patron de Ford veut que cesse une grève dévastatrice

«Ce ne devrait pas être Ford contre l’UAW, ce devrait être Ford et l’UAW contre Toyota, Honda, Tesla et tous les groupes chinois qui veulent pénétrer sur notre marché», a lancé Bill Ford.

Ford, comme ses deux grands concurrents américains General Motors et Stellantis, est touché depuis mi-septembre, par une grève liée à l’élaboration des prochaines conventions collectives. La liste des sites mobilisés s’est allongée ou non au gré de l’avancée des discussions, affectant des usines secondaires, mais le syndicat UAW a frappé un grand coup, la semaine dernière, en mettant à l’arrêt la Kentucky Truck Plant (KTP), plus grande usine de Ford, qui génère 25 milliards de dollars de chiffre d’affaires par an.