Etats-Unis: Le remboursement du prêt étudiant reprend

Mars 2020. Face à la pandémie de Covid-19, le président des États-Unis de l’époque, Donald Trump, a décrété un moratoire sur le remboursement des prêts étudiants dans un pays où les droits de scolarité dans les universités peuvent facilement atteindre des dizaines de milliers de dollars par année. Cette bouffée d’oxygène pour des millions d’Américains a ensuite été prolongée par le successeur de Trump à la Maison-Blanche, le démocrate Joe Biden, qui est même allé plus loin.

Reprenant une promesse de campagne, il a annoncé, à l’été 2022, vouloir effacer une partie de l’ardoise pour certains, au moins 10’000 dollars, selon des critères de revenus. Coût total de la mesure: plus de 400 milliards de dollars.

Plus de 46 millions de personnes concernées

Mais ce retour à la réalité pourrait s’avérer difficile pour des Américains qui ont, depuis, contracté de nouvelles obligations financières, explique Tisa Silver Canady, fondatrice du Maryland Center for collegiate wellness, un organisme spécialisé dans l’éducation financière aux étudiants. «Les gens qui disposaient de ce revenu disponible ont pu l’utiliser pour, par exemple, acheter une maison ou une voiture», relève-t-elle. «Maintenant, je crains simplement que pour certaines personnes, ce soit trop. Nous constatons que les gens commencent à s’inquiéter.»

Aux États-Unis, plus de 46 millions de personnes ont un prêt étudiant, et l’encours total dépasse 1600 milliards de dollars, selon les données du Ministère de l’éducation. La décision de la Cour suprême va contraindre nombre de ces ménages à revoir leur budget.

La dette s’accroît avec les intérêts

«C’était décevant, mais pas surprenant», déclare Tiffanie Brown, 43 ans, habitante de la région de Baltimore (Maryland), non loin de la capitale fédérale Washington, à propos de la décision du plus haut tribunal au pays. Sa dette dépasse 100’000 dollars. Mais elle fait partie de ceux ayant pu restructurer leur prêt et, en fonction de leurs revenus, parvenir à réduire temporairement – parfois jusqu’à zéro – leurs mensualités.