Censure – Etats-Unis: le roman graphique «Maus», nouvelle victime de la guerre scolaire

Censure : États-Unis: le roman graphique «Maus», nouvelle victime de la guerre scolaire

Une école du Tennessee a jugé «vulgaire et inapproprié» le contenu de «Maus», qui raconte les souvenirs bouleversants du père de l’auteur rescapé de la Shoah. Le livre est donc interdit.

Mais son contenu est «vulgaire et inapproprié» pour des collégiens de 13 ans, a estimé le conseil d’école du comté de McMinn, dans le Tennessee, qui a voté le 10 janvier pour le retirer du programme en attendant de trouver un autre livre sur l’Holocauste. Selon le compte rendu de la réunion, huit mots vulgaires et une image de femme nue étaient concernés.

«Confusion totale»

Face à la polémique, le conseil d’école a justifié le retrait en jugeant le livre «pas approprié pour être étudié par nos élèves» à cause de son «utilisation inutile de propos grossiers et de nudité, et sa description de violences et de suicides».