États-Unis: le sud-ouest du pays se prépare à une forte vague de chaleur

Une forte vague de chaleur doit commencer à s’installer à partir de lundi sur les États américains de Californie, d’Arizona et du Nevada et s’aggraver durant la semaine. Des températures dépassant largement les 37 °C sont attendues. Le Texas, lui, continue d’enregistrer des températures record.

«Une vague de chaleur prolongée est attendue dans la plupart du sud de la Californie cette semaine et jusqu’au week-end», ont averti les services météorologiques de Los Angeles. La zone comprend aussi la ville californienne de San Diego et s’étend jusqu’à Las Vegas dans le Nevada, et Phoenix en Arizona.