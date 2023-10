Etats-Unis: Le suspect de la tuerie dans le Maine toujours en fuite

La situation reste «dangereuse», a-t-il ajouté vendredi, appelant les habitants à rester «vigilants». Le principal suspect, Robert Card, 40 ans et réserviste de l’armée, est accusé d’avoir ouvert le feu dans un bowling et un bar-restaurant, tuant 18 personnes, âgées de 14 à 76 ans, et faisant 13 blessés. Les autorités locales ont fait connaître vendredi le profil des victimes décédées, diffusant leur photo, nom et âge. Parmi elles, figurent un père et son fils, âgés respectivement de 44 et 14 ans, et un couple de 73 et 76 ans.