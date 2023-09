Etats-Unis: Le Texas sommé de démanteler sa barrière flottante antimigrants

Traversées illégales en baisse

Le juge motive sa décision par les «dommages causés par la barrière flottante», citant «les énormes tensions qu’elle a provoquées sur les relations américano-mexicaines», ainsi que «les menaces pour la vie humaine et l’obstruction à la navigation libre et sûre». Il estime également «probable» que le jugement au fond soit favorable au gouvernement fédéral.

Le ministère de la Justice à Washington a souligné que ces bouées représentaient un problème humanitaire et diplomatique, car elles vont à l’encontre des traités frontaliers conclus avec le Mexique. «Nous sommes satisfaits que le tribunal ait jugé que la barrière était illégale et mettait irrémédiablement en danger les relations diplomatiques, la sécurité publique, la navigation et les opérations des agents fédéraux sur et autour du Rio Grande», a réagi dans un communiqué la procureure fédérale Vanita Gupta.