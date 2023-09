Etats-Unis: Les rivaux de Trump critiquent son absence au débat républicain

Immigration, économie, Ukraine…: sept candidats républicains à la présidentielle américaine de 2024 se sont affrontés mercredi lors d’un nouveau débat télévisé tendu, réservant leurs piques les plus tranchantes à Donald Trump, grand favori des primaires et grand absent de la soirée.

«Donald, je sais que tu nous regardes», a lancé l’ex-gouverneur du New Jersey Chris Christie en pointant son doigt vers la caméra. «Tu n’es pas là ce soir, pas à cause des sondages, pas à cause de tes inculpations, mais parce que tu as peur», a-t-il assuré.