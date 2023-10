Leur prof faisait du porno pour arrondir ses fins de mois

Selon CBS News, la prof d’anglais ne touche que 42’000 dollars par année, et ses activités parallèles lui rapportent entre 8000 et 10’000 dollars par mois. «Je ne regrette pas de l’avoir fait. Je sais que ça peut être tabou ou que des gens vont trouver ça honteux, mais je ne pense pas que le travail du sexe soit déshonorant», confie l’enseignante au St. Louis Post-Dispatch. Brianna Coppage estime en revanche qu’il n’est pas normal que certains profs soient si mal payés et qu’une activité supplémentaire soit indispensable à leur survie.