États-Unis: Écoles fermées après l’évasion d’un criminel dangereux

La police américaine a redoublé d’efforts, mercredi, pour retrouver un criminel brésilien considéré comme dangereux après son évasion, la semaine dernière, près de Philadelphie, dans le nord-est des États-Unis, provoquant la fermeture d’écoles et de nombreux appels à la vigilance des autorités.

Danelo Cavalcante, 34 ans, a été aperçu pour la dernière fois lundi soir, portant un sac à dos et un sac de sport, sur des images de vidéosurveillance d’un jardin botanique normalement ouvert au public, mais qui est resté fermé mercredi, dans le petit bourg de Kennett Square, à l’ouest de Philadelphie, dans l’État de Pennsylvanie.

Faisant valoir des questions de sécurité, deux districts scolaires de la région ont également décidé de fermer leurs établissements aux élèves mardi, une décision confirmée mercredi. «Vous êtes face à quelqu’un qui est désespéré et qui ne veut pas être attrapé», a mis en garde le lieutenant-colonel George Bivens, de la police d’État de Pennsylvanie, tout en assurant que «la pression» exercée sur lui «est en train de fonctionner».

Il s’est échappé en passant par le toit

D’après le Parquet du comté de Chester, qui appelle les habitants à fermer leurs portes, surveiller leurs voitures, leurs biens et à rester vigilants, des «centaines d’agents des forces de l’ordre travaillent 24 heures sur 24 à l’aide d’hélicoptères, de drones et d’unités cynophiles pour localiser le fugitif». La police fédérale (FBI) et les patrouilles des douanes américaines ont envoyé des unités pour renforcer la traque.