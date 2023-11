Assaut du Capitole: «L’homme aux cornes» veut être élu au Congrès

Getty Images via AFP

L’un des assaillants emblématiques du Capitole américain, avec ses tatouages et sa coiffe aux cornes de bison, envisage désormais d’y prêter serment: Jacob Chansley – aussi connu sous le nom de Jake Angeli ou «QAnon Shaman» – a fait part de son intention de se présenter aux législatives, selon des documents officiels.

Il a purgé une peine de prison jusqu’en mars 2023

Armé d’une lance et torse nu, ce «chaman» autoproclamé et adhérent aux théories du complot de la nébuleuse QAnon avait participé à l’envahissement du Congrès le 6 janvier 2021 avec une horde de partisans de Donald Trump, pour empêcher les élus de valider la victoire du démocrate Joe Biden à l’élection présidentielle. Il avait pénétré dans l’hémicycle du Sénat, s’était assis sur la chaise réservée au vice-président Mike Pence et avait laissé une note disant: «Ce n’est qu’une question de temps, la justice arrive!»