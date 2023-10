Meghan Markle craint le jour où ses enfants iront sur les réseaux

Si elle faisait son retour sur Instagram, Meghan Markle pourrait toucher jusqu’à un million de dollars par post . De quoi mettre du beurre dans les épinards après la fin du contrat qui les liait, elle et le prince Harry, à Spotify et les perspectives incertaines avec Netflix . Cependant, la duchesse de Sussex, âgée de 42 ans, n’est pas une fan absolue des réseaux sociaux. Elle en aurait même plutôt peur, comme elle l’a confié le 10 octobre 2023 durant un événement organisé par sa fondation Archewell à New York intitulé «Le bien-être mental à l’ère numérique».

S’exprimant devant des familles ayant perdu un enfant à cause du cyberharcèlement l’Américaine a évoqué sa crainte du jour où sa progéniture, Archie et Lilibet, aura accès aux réseaux: «Être mère est la chose la plus importante de ma vie. Mon fils et ma fille sont encore jeunes (ndlr: 4 et 2 ans), donc internet, ce n’est pas pour tout de suite, mais cela m’inquiète parce que je sais que les réseaux ne disparaîtront pas.»

Celle qui serait en train d’écrire son autobiographie garde cependant espoir quand elle constate tout ce qui a pu être mis en place depuis 2022 grâce à Archewell et les parents en deuil. «Permettre à ces incroyables personnes de partager leur histoire me donne de l’énergie. Plus nous réussirons à réunir d’informations, plus nous arriverons à faire bouger les choses. Je suis convaincue qu’avec plus d’écoute et de visibilité, nous pouvons vraiment créer un changement», a-t-elle ajouté. Un espoir partagé par son mari. «Pour ma femme et moi, qui avons des enfants qui grandissent dans une époque digitale, la priorité est de pouvoir transformer la douleur en intention. Nous voulons fournir autant de soutien que possible, ainsi qu’une plateforme permettant de réunir les parents qui souffrent afin qu’ils puissent guérir et faire leur deuil ensemble tout en se concentrant sur des solutions pour qu’aucune autre famille n’ait à vivre ce qu’ils ont vécu», a déclaré Harry, 39 ans.