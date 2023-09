Nés le même jour au même endroit, ils se marient 35 ans après

On pourrait croire à un scénario de téléfilm diffusé le dimanche après-midi sur TF1, et pourtant l’histoire de Joshua et Elizabeth n’a rien de fictif. Joshua Colbert est né le 13 septembre 1988 à l’hôpital de la Pitié de Minneapolis (Minnesota). Elizabeth Goracke a vu le jour six heures plus tard, au même endroit. Après avoir fréquenté la même pouponnière pendant quelques jours, les deux bébés ont chacun rejoint leur foyer. Quelques années plus tard, les protagonistes se sont retrouvés au jardin d’enfants. Le garçon apparaît d’ailleurs sur une photo prise par la mère d’Elizabeth, lors de leur dernier jour à la garderie.