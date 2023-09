Niall Horan, l’homme dont la voix sort des brosses à dents

On peut être un chanteur connu et reconnu ainsi qu’un coach dans la version américaine de «The Voice» et tout de même être réduit à un produit dérivé. C’est ce qu’a vécu Niall Horan lors de sa première rencontre avec Kim Kardashian, comme il s’en est souvenu dans le premier épisode du télécrochet diffusé sur NBC, lundi 25 septembre 2023.