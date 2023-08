Etats-Unis: Nouvelles propositions pour renforcer la stabilité bancaire

Une première proposition prévoit d’imposer aux établissements de plus de 100 milliards de dollars d’actifs de conserver un montant minimum de dette à long terme. Cela «augmenterait les options disponibles en cas de faillite», détaillent dans un communiqué commun la banque centrale américaine (Fed), l’agence chargée d’assurer les dépôts bancaires (FDIC) et l’organisme qui supervise 1200 banques américaines (OCC).

«De plus, en réduisant le risque que les épargnants non assurés subissent des pertes, la dette à long terme peut réduire la vitesse et la gravité des paniques bancaires et limiter le risque de contagion lorsqu’une banque est en difficulté», soulignent les régulateurs.