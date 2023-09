On connaît le prénom de la 2e fille de Joe Jonas et Sophie Turner

Il aura fallu attendre que ses parents décident de divorcer , et de se mener une bataille judiciaire , pour que l’on connaisse enfin le prénom de la deuxième fille de Sophie Turner et de Joe Jonas. L’actrice et le chanteur n’avaient en effet révélé que le nom de leur aînée, Willa, âgée de 3 ans.

Jusqu’à une audience prévue le 3 octobre 2023, Joe Jonas et Sophie Turner ont accepté que leurs deux filles restent à New York. À plus long terme, l’actrice britannique de 27 ans souhaite pouvoir vivre avec sa progéniture en Angleterre, ce que son ex, américain et âgé de 34 ans, refuse.