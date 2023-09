Ovnis: la Nasa devrait jouer un «rôle prépondérant»

Après des mois de travail, un rapport d’experts a recommandé jeudi que la Nasa joue à l’avenir «un rôle prépondérant» dans l’étude des ovnis . L’Agence spatiale américaine avait annoncé, l’année dernière, le lancement d’une enquête indépendante sur ce sujet délicat, menée par un groupe d’éminents scientifiques et experts en aéronautique.

Le rapport, publié jeudi, recommande que la Nasa «joue un rôle prépondérant dans un effort gouvernemental pour comprendre» ces «phénomènes anormaux non identifiés». «L’importance de détecter» ces phénomènes avec «des capteurs multiples et bien calibrés est primordiale», et la Nasa possède en ce domaine une grande «expertise», qui pourrait être utilisée dans le cadre d’une «campagne de collecte de données rigoureuse», souligne le rapport.