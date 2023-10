Etats-Unis: Plus de 75’000 employés du secteur de la santé en grève

Les syndicats réclament notamment des augmentations salariales et des protections contre l’externalisation des services.

Plus de 75’000 employés de Kaiser Permanente, un des plus gros systèmes hospitaliers des États-Unis, ont commencé, mercredi, une grève de trois jours pour réclamer de meilleures conditions de travail, dernier conflit social d’une longue liste cette année.

Il s’agit du mouvement le plus important à fournir des services de santé aux États-Unis, a dit la coalition de syndicats qui a appelé à cette grève en Californie, dans l’Oregon, en Virginie et à Washington, notamment, pour dénoncer des «pratiques de travail déloyales».

La grève a commencé dans la matinée sur la côte est, avant de s’étendre, décalage horaire oblige, à la côte ouest, où la majeure partie de la main-d’œuvre du groupe est basée. Sur les piquets de grève à Los Angeles, des employés ont affirmé être sous-payés et surmenés.

«Depuis la pandémie, beaucoup de collègues sont partis et ils n’ont pas été remplacés», a dit à l’AFP Armando Velasco, technicien radiologue. «Et maintenant nous sommes au bord du précipice», a-t-il ajouté. Pour l’infirmière Kathy Lozoya, le coût de la vie au sud de la Californie est de plus en plus difficile à supporter. «Kaiser Permanente a fait des milliards de dollars de bénéfices, tout ce que nous demandons aux responsables de Kaiser, c’est de partager ces profits avec les travailleurs qui sont en première ligne», a-t-elle déclaré.