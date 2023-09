Pour Donald Trump, Joe Biden «n’est pas trop âgé, mais il est incompétent»

«C’est un plus gros problème»

«Certains des plus grands leaders du monde ont été au pouvoir quand ils étaient octogénaires», a argué l’ancien président, candidat aux primaires républicaines. «Et Biden n’est pas trop vieux», a-t-il ajouté lors de cette interview, qui sera diffusée dans son intégralité dimanche. «Mais je pense qu’il est incompétent, et que c’est un plus gros problème.»