Rihanna et Asap Rocky: premières photos de leur fils

On connait enfin le visage du petit Riot Rose. Un mois après sa supposée date de naissance – on ne connaît pas avec précision quand il est venu au monde – ses parents, Rihanna et Asap Rocky, ont diffusé auprès de plusieurs médias un shooting qu’ils ont fait avec leur petit. Les images, relayées notamment par «People» ou TMZ sont pleines d’amour et de tendresse.