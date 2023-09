Il voulait traverser l'océan dans une roue pour hamster géante

Reza Baluchi affirme que son but est de lever des fonds pour les sans-abri.

C’était bien essayé. Un individu de 44 ans a été intercepté par des garde-côtes à 110 kilomètres au large de Tybee Island (Géorgie), le 26 août dernier. Reza Baluchi, originaire de Floride, semblait en fâcheuse posture à bord d’une étrange embarcation ressemblant à une roue pour hamster à taille humaine. «Au vu de l’état du vaisseau – qui était à flot grâce à des câbles et des bouées – les officiers ont déterminé que Baluchi était manifestement en train d’effectuer un voyage dangereux», peut-on lire dans le procès-verbal de la plainte déposée mardi.

L’embarcation en question était constituée d’un tambour métallique géant, soutenu par des bouées de chaque côté et équipé de pagaies actionnées par la personne se trouvant à l’intérieur. Le quadragénaire, qui n’était en possession d’aucune autorisation pour naviguer à bord de son engin, a expliqué aux autorités qu’il comptait courir dans sa roue à hamster jusqu’à Londres. Quand les garde-côtes lui ont annoncé que son voyage prenait déjà fin, l’homme a sorti un couteau et menacé de mettre fin à ses jours si quiconque tentait de l’interpeller. Il a ajouté qu’une bombe se trouvait à bord.

Après avoir refusé pendant plusieurs jours de monter à bord du navire de la garde côtière, Reza Baluchi a fini par admettre qu’il n’avait pas de bombe et a accepté de débarquer à Miami Beach (Floride). D’après LAD Bible, l’individu avait déjà tenté l’aventure à plusieurs reprises, en 2014, 2016 et 2021. À chaque fois, la garde côtière était intervenue. Le quadragénaire risque une mise en examen pour «obstruction à un embarquement» et «violation d’un ordre d’un capitaine de port». L’Américain a expliqué à Fox News s’être lancé dans ce périple pour lever des fonds en faveur des sans-abri. «Je n’abandonnerai jamais mon rêve. Ils m’ont arrêté quatre ou cinq fois, mais je ne laisserai pas tomber», a-t-il affirmé.